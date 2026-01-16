Sestu, uno o più ignoti sparano contro il dispositivo per l’allerta meteo, la rabbia dell’assessora Argiolas: “Ma quanto era giovane chi si è “divertito” a sparare contro un dispositivo pensato per la sicurezza di tutti?”

Non c’è mai fine al peggio, atti vandalici continui che danneggiano i beni di tutti. E in questo caso non si parla di ragazzini che rompono un cestino o gettano le cartacce in terra, bensì si pensa a un adulto che con arma in mano ha sparato contro il pannello. Era stato posizionato dalla protezione civile in uno dei punti critici del territorio, nel guado Riu Durci. Tante le azioni messe in campo anche dal comune per aggiornare in tempo reale i cittadini sulle possibili avversità meteo.

Di recente, infatti, è stato installato il “𝐩𝐚𝐧𝐧𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐚 𝐦𝐞𝐬𝐬𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞, che consentirà di informare tempestivamente cittadini e automobilisti in caso di allerte o situazioni di rischio”, come le 𝐬𝐛𝐚𝐫𝐫𝐞 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐭𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐞 “per impedire il transito nei guadi e nel sottopasso agroalimentare. Le sbarre entreranno in funzione automaticamente grazie al 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 𝐝𝐢 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨𝐫𝐢 𝐠𝐢à 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐢𝐭𝐨𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐥𝐢𝐯𝐞𝐥𝐥𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐜𝐪𝐮𝐚” ha spiegato Roberta Argiolas. “Interventi concreti che vanno nella direzione della 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, della 𝐬𝐢𝐜𝐮𝐫𝐞𝐳𝐳𝐚 e della 𝐭𝐮𝐭𝐞𝐥𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐬𝐨𝐧𝐞”.