FIEROGATTO, L’ ASSOCIAZIONE CHE SALVA I GATTI, PROPONE L’ ADOZIONE DI MIMI.
L’ associazione Fierogatto capitanata da Simona Contu con il suo staff di volontari, svolge una missione importante per la salvaguardia dei poveri felini di nessuno: “Salvarli, curarli e cercare l’ amore di una famiglia con adozioni responsabili.”
Un’ associazione che lascia un’ impronta importante nel cambiare le sorti di gatti randagi, vittima di abbandono, smarrimento e rinuncia di proprietà, presente nel sud Sardegna.
Il lodevole lavoro svolto da Fierogatto, ha salvato tante vite e tanti gatti sono in attesa di una adozione del cuore, in questo articolo la presidentessa Simona Contu propone l’ adozione di MIMI, un giovane gatto di un anno, testato negativo fiv e felv, castrato, dolcissimo e ben socializzato con le persone.
Vittima di rinuncia di proprietà, MIMI vi aspetta presso Fierolandia a Elmas, info al 3939805500.
Pagina facebook Fierogatto
https://www.facebook.com/share/1BxJHJZKo4/
Pagina Instagram Fierogatto
https://www.instagram.com/fierogatto?igsh=MWwzazdrYTl0NHFpMw==
L’ associazione Fierogatto capitanata da Simona Contu con il suo staff di volontari, svolge una missione importante per la salvaguardia dei poveri felini di nessuno: “Salvarli, curarli e cercare l’ amore di una famiglia con adozioni responsabili.”
Un’ associazione che lascia un’ impronta importante nel cambiare le sorti di gatti randagi, vittima di abbandono, smarrimento e rinuncia di proprietà, presente nel sud Sardegna.
Il lodevole lavoro svolto da Fierogatto, ha salvato tante vite e tanti gatti sono in attesa di una adozione del cuore, in questo articolo la presidentessa Simona Contu propone l’ adozione di MIMI, un giovane gatto di un anno, testato negativo fiv e felv, castrato, dolcissimo e ben socializzato con le persone.
Vittima di rinuncia di proprietà, MIMI vi aspetta presso Fierolandia a Elmas, info al 3939805500.
Pagina facebook Fierogatto
https://www.facebook.com/share/1BxJHJZKo4/
Pagina Instagram Fierogatto
https://www.instagram.com/fierogatto?igsh=MWwzazdrYTl0NHFpMw==