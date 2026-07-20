Nessun cestino presente in quell’angolo scambiato per ecocentro: una visuale che proprio non piace e che teturpa la splendida spiaggia di Domus de Maria.

“Questa è la situazione all’uscita della spiaggia Campana Pontile a Chia di domenica alle ore 21, cumuli di immondizia riversati così” spiega una lettrice di Casteddu Online.

“Considerato che comunque i sacchi vengono ritirati, non è più decoroso e igienico mettere un cassonetto? Non dimentichiamoci che ci troviamo nell’Area Marina Protetta e vige l’anarchia più assoluta”.