Tragedia la notte in un’abitazione di Rozzano, vicino Milano. Un uomo di 70 anni è stato ritrovato senza vita. Da quanto si apprende il 70enne è stato colpito alla gola con un coltello. A dare l’allarme un giovane straniero di 21 anni che minacciava di buttarsi dal balcone. Stando a quanto ricostruito fino a questo momento, sospettato del delitto è il 21enne. Sembra che la vittima subaffittasse a ragazzi stranieri e la lite che ha portato alla tragedia potrebbe essere scaturita per questioni economiche.

Al momento il 21enne è all’ospedale San Paolo e le forze dell’ordine stanno ricostruendo la vicenda.