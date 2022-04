Spaccio di droga a Sinnai, denunciato un 52enne.

Ieri a Sinnai, i carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di un normale servizio di controllo del territorio, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 52enne del luogo, disoccupato e con precedenti denunce a carico. Questi, al termine di una perquisizione personale e domiciliare è stato trovato in possesso di complessivi 60 grammi di marijuana, di 100 euro in banconote di piccolo taglio, probabile provento dell’attività di spaccio, di un bilancino di precisione, di materiale vario per il confezionamento in dosi della marijuana stessa. Quanto in sequestro verrà depositato presso l’ufficio corpi di reato della Procura della Repubblica, in attesa dell’ordine di distruzione. Per quanto attiene alla marijuana, questa verrà inviata presso i laboratori dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari per le analisi di rito.