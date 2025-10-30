I Carabinieri della Stazione di Quartu Sant’Elena hanno fermato uno studente minorenne già noto alle Forze di Polizia.

Il giovane è stato sorpreso dai militari mentre, nei pressi dell’ingresso di un istituto scolastico, stava cedendo alcune dosi di hashish ad altri coetanei. Alla vista dei Carabinieri, ha tentato di ostacolare le fasi di identificazione, cercando di sottrarsi al controllo e alla successiva perquisizione personale e domiciliare.

L’attività ha consentito di rinvenire e sottoporre a sequestro complessivamente 7 grammi di hashish, 63 grammi di infiorescenze di marijuana, due bilancini di precisione e un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di 17 centimetri.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria minorile di Cagliari, il minore è stato accompagnato presso la propria abitazione e affidato alla custodia dei genitori, con obbligo di permanenza domiciliare.