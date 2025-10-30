Da Villacidro a Serramanna, da Guspini e Pabillonis, da San Gavino sino a Villasor: decine di ettari di pannelli fotovoltaici della potenza pari a 51,3 MW e potenza di picco pari a 67,725 MW con accumulo bess. È l’ex governatore della Sardegna Mauro Pili a rendere noti i progetti per i quali il parere dei superiori è “positivo”. Si accende la polemica: “Sapevamo da tempo dell’incombenza di questi progetti, è passato oltre un anno e non solo non sono stati bloccati, ma addirittura approvati. Come purtroppo si prevedeva. Villacidro è stata già ampiamente deturpata, svilita e sacrificata, non vogliamo altra distruzione, né qui né in nessuno dei paesi limitrofi o in tutti gli altri dell’isola” esprime un residente.

A Villacidro si innalazano già al cielo le maxi pale eoliche che accolgono cittadini e visitatori al paese di Giuseppe Dessi, immerso nel verde, tra cascate e montagne che d’inverno vengono accarezzate dalla neve, dove i ciliegi fioriscono e gli agrumeti abbondano. Ma non bastavano i ventilatori giganti che mal si amalgano con il paesaggio, perché ecco spuntare nuovi progetti per catturare la potenza della natura e trasformarla in energia. “Il ministero dell’ambiente ha approvato altri due progetti fotovoltaici per 118 MW complessivi” ha spiegato Pili attraverso la sua pagina social, “si tratta dell’ennesimo sfregio a un territorio già pesantemente devastato da pannelli e pale”.

Ecco i progetti approvati: “Progetto di un impianto agrivoltaico “Villacidro 3”, della potenza pari a 51,3 MW e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi nei Comuni di Villacidro (VS), San Gavino Monreale (VS), Sanluri (VS), Serramanna (VS) e Villasor (CA). Green Energy Sardegna 2 S.r.l. 24/10/2025 – parere Positivo

Progetto di un impianto agrovoltaico denominato “AgriPauli” di potenza nominale pari a 67,054 MW e potenza di picco pari a 67,725 MW, integrato con sistema di accumulo BESS di potenza nominale pari a 70 MW, e delle relative opere di connessione alla RTN, da realizzare nei Comuni di Guspini (VS) e Pabillonis (VS). SOCIETÀ ICA XII S.r.l. – parere positivo”.