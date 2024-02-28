Sos a Flumini, si è smarrito il gattone Lillo: è scappato dalla casa dove era stato dato in affido

SOS SMARRITO LILLO, ZONA LITORANEA QUARTU, VIA MONTECATINI PRESSI RISTORANTE SU MERIAGU.
𝐋𝐈𝐋𝐋𝐎 𝐒𝐈 𝐞́ 𝐒𝐌𝐀𝐑𝐑𝐈𝐓𝐎!
LILLO è un gattone tigrato, molto socievole, è scappato dalla casa in cui era in affido nel pomeriggio del 27 febbraio 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐥𝐢𝐭𝐨𝐫𝐚𝐧𝐞𝐚 𝐐𝐮𝐚𝐫𝐭𝐮 𝐒𝐚𝐧𝐭’𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚, 𝐯𝐢𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐭𝐞𝐜𝐚𝐭𝐢𝐧𝐢, 𝐳𝐨𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐭𝐫𝐨𝐬𝐭𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐒𝐮 𝐌𝐞𝐫𝐢𝐚𝐠𝐮, 𝐩𝐨𝐬𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐬𝐢 𝐬𝐢𝐚 𝐚𝐥𝐥𝐨𝐧𝐭𝐚𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐢 𝐦𝐨𝐥𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐞 𝐥𝐞 𝐝𝐢𝐫𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢.
𝐍𝐎𝐍 𝐂𝐎𝐍𝐎𝐒𝐂𝐄 𝐈𝐋 𝐓𝐄𝐑𝐑𝐈𝐓𝐎𝐑𝐈𝐎 𝐏𝐎𝐓𝐑𝐄𝐁𝐁𝐄 𝐄𝐒𝐒𝐄𝐑𝐄 𝐌𝐎𝐋𝐓𝐎 𝐒𝐏𝐀𝐕𝐄𝐍𝐓𝐀𝐓𝐎 𝐄 𝐃𝐈𝐒𝐎𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐀𝐓𝐎!
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Grazie
𝐓𝐔𝐓𝐓𝐄 𝐋𝐄 𝐂𝐎𝐍𝐃𝐈𝐕𝐈𝐒𝐈𝐎𝐍𝐈 𝐌𝐎𝐋𝐓𝐎 𝐔𝐓𝐈𝐋𝐈 𝐄 𝐆𝐑𝐀𝐃𝐈𝐓𝐄!