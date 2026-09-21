Agata è una gatta di 6 anni, sterilizzata, tartarugata nero/arancio, occhi verdi. Molto molto timida al punto di non rispondere ai richiami.

Si è persa il 4 settembre a Quartu Sant’Elena in Via Verdi – incrocio tra Via Paganini, Via Stradella e Via Stradivari, fronte scuole Is Arenas.

Si è nascosta nel vano motore di un’auto, potrebbe essere ferita perché è scappato poco dopo l’ accensione, non si esclude che potrebbe essere stata TRASPORTATA ALTROVEse si è nascosta in un altro vano motore.

L’appello è esteso a TUTTE LE ZONE di Quartu e dintorni. Se avete visto una gattina tartarugata nuova, mai vista prima, segnalate!

Controllate con attenzione giardini, cespugli, garage, sottoscala, anfratti, pertugi, cantine – potrebbe essersi nascosta per paura, forse ferita.

NON inseguirla – fate foto/video + posizione immediata.

Senza aiuto va incontro a morte certa. Aiutateci a riportarla a casa!

CONTATTO: RADIO ZAMPETTA SARDA – 348 094 1632

MARTA proprietaria +39 347 330 0179

Si prega di condividere. Grazie di cuore