ALLA RICERCA DI CENERINO, SMARRITO DA VIA BIXIO A QUARTU.

Cenerino è un gatto di appena un anno e mezzo, sterilizzato e mai uscito in strada.

Purtroppo per una svista, è scappato da casa ieri 15 ottobre all’ alba e di lui si sono perse le tracce.

Si chiede la massima collaborazione da parte dei residenti della zona e non, di controllare pertugi, giardini, vani motori delle auto anche perchè non si esclude possa essere stato trasportato altrove.

Per qualsiasi segnalazione vi chiediamo di fare video e foto e inviare al +39 342 049 1683

Si ringrazia per la collaborazione.

Condividiamo tutti.