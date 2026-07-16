“Con questo caldo la situazione è drammatica”. Giungono appelli dai residenti di alcuni comuni, come Senorbì, dove l’acqua manca e i disagi sono tanti. Abbanoa ha comunicato che “a seguito dell’intervento Enas che ha coinvolto l’impianto di potabilizzazione di Is Barrocus a Isili, effettuato nella giornata di ieri, la presenza di aria nelle condotte ha provocato l’interruzione dell’approvvigionamento idrico ai serbatoi dei Comuni di Suelli, Senorbì, Siurgus Donigala, San Basilio, Gesico e Guasila. Le squadre del pronto intervento di Abbanoa sono attualmente impegnate nelle attività necessarie al ripristino della regolare erogazione del servizio.

Per limitare i disagi all’utenza, inoltre, il Gestore sta predisponendo il servizio sostitutivo con autobotte a supporto dei centri interessati.

Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24”.

Ma un giorno per ripristinare il servizio, evidentemente, non è bastato e in tanti sono ancora senza il bene primario.

A Gesico il sindaco Carlo Carta ieri ha comunicato che “per chi non avesse conservato adeguate scorte di acqua potabile, in Sa Panga Abbanoa ha messo a disposizione di tutti l’autobotte”.