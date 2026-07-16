Una donna aggredita nel Largo mentre rincasava con l’amica ha messo subito in allerta il consigliere che chiede quali siano gli interventi intrapresi per contrastare il triste fenomeno denunciato da tempo dai cittadini: “L’episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte in una delle strade più centrali, frequentate e rappresentative della città, abitualmente percorsa da cittadini, lavoratori e turisti, già il 20 aprile 2026 il Sindaco aveva incontrato in Prefettura il Prefetto e il Questore, ponendo il tema della sicurezza nelle vie del centro e chiedendo ulteriori presidi, controlli e la presenza di agenti a piedi.

In quella sede era stata inoltre annunciata una collaborazione maggiormente strutturata tra operatori economici, associazioni di categoria e forze dell’ordine, anche alla luce dei ripetuti episodi di violenza e microcriminalità registrati nel centro cittadino.

Il 18 dicembre 2025 – prosegue Roberto Mura – il Comune di Cagliari e la Prefettura avevano sottoscritto il rinnovo del Patto per l’attuazione della sicurezza urbana, finalizzato a rafforzare la collaborazione tra forze di polizia, Polizia locale e Amministrazione comunale nel contrasto alla microcriminalità, allo spaccio, alla violenza contro le donne e ai fenomeni connessi alla movida; il medesimo Patto prevedeva, tra le altre misure, l’incremento e l’integrazione dei sistemi di videosorveglianza, il potenziamento dell’illuminazione pubblica nelle zone maggiormente a rischio, servizi interforze con il coinvolgimento della Polizia locale e la costituzione di una Cabina di regia permanente per il monitoraggio dei risultati conseguiti”.

“L’aggressione avvenuta nel Largo Carlo Felice dimostra come il tema della sicurezza nel centro cittadino non possa essere affrontato esclusivamente attraverso dichiarazioni d’intenti o interventi occasionali; è necessario verificare quali degli impegni annunciati siano stati concretamente attuati e quali risultati abbiano prodotto, anche al fine di individuare tempestivamente eventuali carenze nel presidio del territorio; pur spettando alle autorità statali il coordinamento dell’ordine e della sicurezza pubblica, il Comune dispone di competenze e strumenti fondamentali in materia di Polizia locale, videosorveglianza, illuminazione, manutenzione degli spazi pubblici, prevenzione del degrado urbano e collaborazione istituzionale”.

Viene chiesto al sindaco Zedda “se sia a conoscenza del grave episodio avvenuto nel Largo Carlo Felice e quali iniziative abbia assunto o intenda assumere a seguito dell’aggressione; quali siano stati, nel dettaglio, gli esiti degli incontri e dei tavoli convocati con Prefettura, Questura e forze dell’ordine sul tema della sicurezza nel centro cittadino; quali delle misure annunciate dal Sindaco nell’aprile 2026, con particolare riferimento all’incremento dei presidi, dei controlli e degli agenti appiedati nelle vie del centro, siano state effettivamente attivate, con quali modalità, frequenza e fasce orarie; se sia stata formalmente costituita la Cabina di regia permanente prevista dal Patto per la sicurezza urbana e, in caso affermativo, quante volte si sia riunita, quali criticità abbia rilevato e quali decisioni operative siano state assunte;

quale sia lo stato di attuazione del Patto per la sicurezza urbana sottoscritto il 18 dicembre 2025 e quali risultati concreti siano stati conseguiti nel contrasto alla microcriminalità e alla violenza nelle aree centrali della città; quante telecamere di videosorveglianza comunale siano attualmente presenti e funzionanti nel Largo Carlo Felice, in piazza Yenne e nelle strade limitrofe e se le immagini relative alla fascia oraria dell’aggressione siano state messe a disposizione delle autorità competenti; se siano previste nuove installazioni o il potenziamento della videosorveglianza nel Largo Carlo Felice e nelle altre zone maggiormente interessate da episodi di violenza, furti e aggressioni; quali servizi notturni e serali vengano attualmente svolti dalla Polizia locale nel centro cittadino, indicando il numero medio di operatori impiegati, le fasce orarie coperte e le modalità di coordinamento con le forze di polizia statali;

se il Comune abbia effettuato una verifica sull’illuminazione pubblica e sulle condizioni complessive di sicurezza del tratto del Largo Carlo Felice nel quale è avvenuta l’aggressione;

se il Sindaco intenda richiedere con urgenza la convocazione di un nuovo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, affinché vengano rafforzati i presidi nel centro cittadino, soprattutto nelle ore serali e notturne”.

E ancora: “Entro quali tempi l’Amministrazione intenda riferire al Consiglio comunale sul lavoro svolto con Prefettura e Questura, sugli impegni assunti e sui risultati effettivamente ottenuti”.