Siringhe tra i giochi e rifiuti ovunque, piazza delle Aquile a Pirri immersa nel degrado (VIDEO)

Ci sono le siringhe, alcune non hanno nemmeno il cappuccio protettivo, i rifiuti sono praticamente ovunque e le mosche ringraziano. Chi non ringrazia, invece, per la situazione di piazza delle Aquile a Pirri sono i cittadini e le mamme degli alunni delle vicine scuole, che confinano proprio con l’area green inaugurata qualche anno fa e da sempre in mano ai vandali. Ecco la testimonianza di Daniela Imperiu: “Oltre gli schiamazzi e lo schifo che troviamo ogni giorno difronte alle due scuole ora anche le siringhe ma possibile che nessuno faccia nulla”.

Un’altra mamma furiosa è Francesca Stracuzzi: “Sono indignata per una situazione di degrado e incuria incredibile, in un’area frequentata da famiglie e bambini, che vorrei denunciare. Si tratta di piazza delle Aquile a pirri. Qui si affacciano rispettivamente due scuole, una scuola dell’infanzia e una scuola primaria. Inoltre nell’area vi sono dei giochi per bambini, molto belli di per sé, ma i cestini che circondano la zona sono completamente abbandonati a se stessi. Pieni all’inverosimile, sacchetti con escrementi buttati per terra sui marciapiedi, perché evidentemente cadono dagli stessi cestini zeppi. Sporcizia sparsa ovunque. Nugolo di mosche in mezzo al quale si deve camminare. È vero che spesso siamo noi incivili, ma che non si svuotino i cestini pubblici causando un simile sfascio è vergognoso. Non so più a chi rivolgermi e vedo una situazione simile in altre zone di Cagliari, una cosa veramente sconvolgente se si pensa a quanta importanza si dà alle gare che Cagliari disputa come città turistica, città verde e così via. Mi appello a voi, che state dalla parte dei cittadini e della città, per cercare di rendere partecipi il più possibile i cittadini e sollevare la voce per queste gravi mancanze. Ovunque è assurdo vedere questo degrado, nei pressi di scuole e giochi è anche peggio”.