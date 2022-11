Cagliari, ecco gli spettacoli viaggianti: luna park a Sant’Elia e Mulinu Becciu e circo in via San Paolo

Un po’ di ossigeno per gli operatori del settore colpiti dalle misure restrittive contro la diffusione della pandemia da Covid. Tornano giostre, luna park e circhi. Riecco in città gli spettacoli viaggianti che per l’amministrazione “rivestono una peculiare funzione anche in termini di valorizzazione del territorio urbano”. Il Comune ha pubblicato il bando e ora le giostra potranno essere sistemate in piazza Giovanni XXIII (compatibilmente con lo svolgimento dei mercatini tematici già previsti), piazza Galilei, piazza Garibaldi (area ex distributore di carburante), piazza dei Giudicati, piazzale del Lazzaretto e Su Siccu. Luna park nell’Arena Grandi Eventi a Sant Elia e nell’area di via Aresu angolo via Asquer. Mentre i circhi nell’area di via San Paolo.

Informazioni e chiarimenti sul contenuto dell’Avviso possono essere richiesti esclusivamente all’indirizzo pec: [email protected]. Non si darà riscontro a quesiti pervenuti con diversa modalità. I quesiti devono essere richiesti entro 7 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso. Le risposte sono rese unicamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune entro i 2 giorni lavorativi successivi alla loro trasmissione.