È accaduto la notte scorsa, uno o più ignoti hanno agito contro il bene comune.

Roberta Recchia: “E’ una mancanza di rispetto che compromette un servizio pubblico essenziale.

Sono state distrutte e rese inutilizzabili le porte dei bagni e buttata giù una lampada di illuminazione messi a disposizione della collettività.

Vedere il lavoro di un amministrazione calpestato da pochi incivili è intollerabile.

C’è sicuramente un danno economico ma il danno morale è pesante perché si avverte la sconfitta dei valori e dell educazione.

​Non si può avere tolleranza verso chi non ha senso civico, verso chi non mostra rispetto.

Ho potuto vedere di persona e rilevare i danni con le forze dell ordine per avviare tutte le verifiche del caso.

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​Come Amministrazione continueremo a promuovere con ancora più forza il rispetto, la legalità e la cura degli spazi condivisi ma serve la collaborazione di tutti e delle famiglie con un forte richiamo al senso civico”.