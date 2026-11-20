Monastir, attività produttive in crisi, i disordini legati al centro di accoglienza ricadono sul comparto della zona industriale: incontro al Cas tra sindaci ed esponenti regionali e nazionali, “bisogna ascoltare chi ogni giorno affronta queste difficoltà e sollecitare risposte concrete da parte delle istituzioni competenti”.

I clienti scappano, il fatturato è in netto calo e furti e violenze sono quasi all’ordine del giorno: il caso più eclatante è quello legato al centro commerciale di San Sperate, una galleria di negozi che, sino a qualche anno fa, era il punto più attrattivo di tutto il Campidano. Poi il declino, non dovuto solamente al nascere di altri poli commerciali, bensì alla presenza nel parcheggio e all’interno dell’edificio di numerosi gruppi di giovani uomini che importunano e commettono reati. Una situazione al centro dell’attenzione da oltre un anno, le denunce si moltiplicano e gli amministratori dei territori si mobilitano.

Ieri mattina i sindaci Fabrizio Madeddu, Paola Ugas, Michele Cossa, di San Sperate, Monastir e Sestu, assieme al presidente del Consiglio di Sestu Federico Porcu, hanno incontrato il Commissario della Lega in Sardegna e deputato Alberto Di Rubba, in occasione della sua visita al Centro di Accoglienza Straordinaria. “È stata un’importante occasione di confronto su questioni che da tempo interessano il territorio e che richiedono attenzione, ascolto e interventi concreti” spiega Madeddu.

“Al centro del dialogo, le criticità legate all’ordine pubblico, al sovraffollamento della struttura, agli episodi di disordine al suo interno e alle preoccupazioni manifestate dalle comunità locali in merito alla convivenza con gli ospiti del centro.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alle difficoltà vissute dalle attività produttive dell’area industriale, che si trovano a dover affrontare situazioni complesse per poter continuare a lavorare serenamente e garantire la continuità delle proprie attività, mantenendo le serrande alzate.

La sicurezza dei cittadini, la tutela delle imprese e il rispetto delle comunità che vivono e lavorano in questo territorio devono essere priorità imprescindibili.

Non si tratta di alimentare contrapposizioni, ma di dare voce alle legittime preoccupazioni del territorio, ascoltare chi ogni giorno affronta queste difficoltà e sollecitare risposte concrete da parte delle istituzioni competenti.

I territori non chiedono promesse, chiedono attenzione, presenza e soluzioni”.

Ugas: “Ritengo importante muoverci insieme ai Comuni vicini con cui condividiamo il problema.

Come Consiglio Comunale siamo molto attenti all’evoluzione in corso grazie al quale auspichiamo il concretizzarsi di soluzioni strutturali di lungo periodo a definizione di questo impegnativo e lungo percorso”.