Una giovane donna che se ne va insieme alla sua bambina in quello che avrebbe dovuto essere il momento più bello della sua vita. Si è spenta a soli 33 anni Greta Astarita, incinta al settimo mese e morta ieri presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli.

Con lei, se n’è andata anche la piccola che portava in grembo. Secondo quanto raccontato dai familiari Greta si era recata in ospedale per dei dolori all’inguine. La giovane è stata dimessa nella notte fra venerdì e sabato perché le sue condizioni non richiedevano un ricovero. Qualche ora dopo, un nuovo malore e la corsa in ospedale. Poi la tragedia. Greta è stata ricoverata in terapia intensiva ma non c’è stato nulla da fare.

La Procura di Torre Annunziata ha aperto un’inchiesta per chiarire l’accaduto ed è stata disposta l’autopsia per accertare le cause del decesso di madre e figlia.