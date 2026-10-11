Mostrare con fierezza le bellezza del proprio territorio. Questo è quello che i ragazzi del Istituto Comprensivo n5 di Quartu hanno provato nella manifestazione Monumenti Aperti. Illustrare la Chiesa di Santa Agata e il convento dei Cappuccini è stato per loro un esporre un piccolo gioiello, condividere con i visitatori l’amore per una Chiesa romanica molto cara ai quartesi, essere fieri delle loro radici. Il sito tra i più visitati ha pienamente raggiunto l’obiettivo della manifestazione, una Generazione di Monumenti Aperti, un patrimonio di Cultura, Tradizioni e soprattutto emozioni, vedere la gioia, il rispetto e l’attenzione che questi adolescenti hanno messo a frutto fa bene sperare nel futuro. “Grazie agli organizzatori e grazie ai ragazzi della 2 C, 2A e 3 A del Istituto Comprensivo n 5 di Quartu.”