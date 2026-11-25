Si è spenta a soli 41 anni Claudia Sanna, titolare di Caffelatte a Olbia, negozio di articoli da regalo in cui profumi e sapori si abbinano agli arredi per la casa di cui Claudia era il cuore pulsante. Creazioni uniche e un’accoglienza speciale che Claudia riservava ad ogni cliente, non facendo mai mancare sorrisi, cortesia e professionalità.

Oggi sono in tanti che, sgomenti, ricordano Claudia per la sua bellezza e generosità. I funerali si terranno domani, giovedì 26 novembre, alle 11 nella basilica di San Simplicio.