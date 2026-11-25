Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani giovedì 26 novembre.

Tutta l’isola sarà interessata da un campo di basse pressioni che determinerà tempo instabile e variabile ovunque. I venti saranno moderati dai quadranti occidentali in rotazione a sud-occidentali e il mare da mosso a molto mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà tempo variabile con nubi e qualche rovescio. Sono previste piogge sparse.

La temperatura massima sarà di 18°C e la minima di 11°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Ovest.

Il mare sarà mosso.

A Sassari farà tempo nuvoloso con pioggia debole. Sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 10°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sud-Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Ovest.

Si prevede allerta meteo per piogge e venti forti.

A Oristano farà tempo nuvoloso con pioggia. Sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 7°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Ovest.

Il mare sarà mosso.

A Nuoro farà tempo nuvoloso con pioggia debole. Sono previste piogge sparse.

La temperatura massima sarà di 10°C e la minima di 7°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Sud-Ovest.

Si prevede allerta meteo per piogge e venti forti.

Ci aspetta dunque un giovedì di tempo instabile, con venti moderati e temperature che raggiungeranno massime di 18°C. Allerta meteo per piogge nelle aree occidentali e interne della Sardegna.

Curiosità meteo: sapete qual è uno dei posti più aridi d’Italia? È in Sardegna, a Capo Carbonara. Qui in un anno intero cadono solo circa 381 millimetri di pioggia, in appena 37 giorni. E la cosa curiosa è che quando la pioggia arriva, spesso arriva tutta insieme, con temporali che in poche ore scaricano a terra quanta pioggia cadrebbe in settimane.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba