Si è spenta oggi all’età di 96 anni la cantante e conduttrice Wilma De Angelis. A dare la notizia il nipote Fabio De Angelis con un toccante messaggio: “Ciao Zia Wilma. Le tue canzoni, la tua simpatia, tuo sorriso e la tua gioia di vivere ci scalderà per sempre il cuore”.

Con 60 anni di carriera alle spalle e grandi successi come Patatina, Nessuno e Per tutta la vita.

Ha partecipato per la prima volta al Festival di Sanremo nel 1959 ma la carriera di Wilma è legata anche ai numerosi programmi di cucina che l’hanno resa ancora più popolare grazie alla sua simpatia e ironia.

Il primo programma, su suggerimento di Paolo Limiti, fu Telemenù su Telemontecarlo alla fine degli anni ‘70 a cui poi seguirono tanti altri successi come La spesa di Wilma, Complimenti allo chef e A pranzo con Wilma.