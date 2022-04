Sestu, una danza di palloncini per l’addio a Alessia Pireddu: “Ballerai nell’infinito”

La danza dei palloncini che vanno verso il cielo fa ricordare a tutti la più grande passione di Alessia Pireddu, il ballo. Una passione che l’aveva portata, giovanissima, a ritagliarsi un lavoro nel mondo delle coreografie e dei balli e a mettere su famiglia, sposando Wlliam Puddu poco più di un anno fa. Tanti obbiettivi già raggiunti, nonostante avesse solo 23 anni, tutti cancellati da una leucemia contro la quale stava lottando da tempo e dal Covid, che purtroppo non le ha lasciato scampo. La giovane di Sestu è morta nel weekend e nessuno ha avuto la forza di riuscire a metabolizzare la tragedia. Ecco perchè è stato difficilissimo trovare qualcuno con gli occhi “asciutti” fuori e dentro la chiesa di Nostra Signora delle Grazie: il funerale è stato officiato da don Emanuele Meconcelli e don Franco Puddu. In prima fila il marito della Pireddu, accanto a lui Stefania e Simone, i genitori della ballerina, ancora increduli e inconsolabili, così come il fratello minore Francesco. C’erano i tanti compagni e compagne di danza di Alessia, e i loro istruttori: chi non è riuscito a trovare posto ha ascoltato, in religioso silenzio, tutto il rito funebre nel piazzale esterno.

Presente anche la sindaca di Sestu, Paola Secci, e vari consiglieri e assessori comunali. Una comunità che perde una giovane figlia, con un futuro già spianato, che avrebbe sicuramente fatto brillare il nome di Sestu anche fuori dalla Sardegna. Ma il male, purtroppo, ha avuto la meglio, e il virus scoperto una settimana fa ha, purtroppo, fatto il resto: “Alessia, brillerai nell’infinito”.