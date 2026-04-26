Sono accuditi da tante persone che portano da mangiare e gli dedicano coccole e attenzioni, ma in pochi mesi alcuni esemplari sono stati rinvenuti morti, avvelenati da uno o più ignoti.

Sono decine gli esemplari che si sdraiano al sole senza recar danno al luogo sacro dove dimorano i defunti: generalmente schivi, la loro presenza è costante e discreta. La denuncia parte da parte di chi ha rinvenuto i felini oramai privi di vita e ha divulgato quanto accaduto. Viene espressamente richiesto l’intervento da parte delle istituzioni di competenza per evitare che altri animali subiscano l’atroce sofferenza.