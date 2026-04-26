Sul circuito di Varano de’ Melegari, in sella alla sua Ohvale GP-7, Massimiliano ha dimostrato subito carattere e determinazione: dopo una scivolata in qualifica, non si è arreso, conquistando comunque una buona posizione in griglia e portando a casa ben 28 punti alla sua prima gara in assoluto.

“Un debutto col botto, fatto di grinta, coraggio e voglia di lottare ad ogni curva: qualità che raccontano già tanto del suo futuro” spiega il sindaco Beniamino Garau.

“Quest’anno i nostri ragazzi stanno davvero dimostrando quanto Capoterra sappia esprimere talento, passione e sacrificio”.

Tanti i giovani sportivi, infatti, che si distinguono per talento nelle discipline intraprese, una passione che merita di essere valorizzata e che dimostra lo spirito tenace delle nuove generazioni.

“Ora occhi puntati sul prossimo appuntamento al Cremona Circuit il 23 e 24 maggio”.