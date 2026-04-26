Il secolo di vita lo ha raggiunto proprio il 25 Aprile, giorno in cui si celebra la Festa della Liberazione d’Italia. Circondata dalla sua numerosa famiglia, Margherita ha ricevuto anche gli auguri speciali della Sindaca Elvira Usai che a nome della sua amministrazione e dell’intera comunità le ha donato una targa ricordo per questo compleanno speciale.

“Una vita di lavoro e sacrifici per Margherita Canè nata a Tratalias il 25 Aprile del 1926 e arrivata a San Giovanni Suergiu per sposarsi con Mario Mei il 7 novembre 1947. Dal loro amore sono nati 8 figli, di cui 6 sono in vita, 15 nipoti e 9 pronipoti. Poi nel 2018 nonna Margherita è rimasta vedova ma ha sempre continuato a vivere una vita attiva” spiega il Comune.

Per oltre vent’anni ha lavorato come commerciante e mentre cresceva i suoi figli aiutava il marito nella storica rivendita di polli. “Mi svegliavo alle tre del mattino-racconta Margherita Canè- per spennare e pulire i polli da vendere al mercato comunale.”

Una donna forte, determinata e con la passione del cucito e del ricamo: sino a due anni fa svolgeva le pulizie di casa e si dedicava alla realizzazione di tovagliato e biancheria varia interamente ricamati a mano”.