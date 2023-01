Serramanna – Riapre la scuola dell’infanzia di via Lucania: completamente ristrutturata, da sabato potrà nuovamente ospitare i piccoli cittadini che da mesi svolgevano le attività didattiche presso il complesso elementare di via Sicilia.

Bella e funzionale, così si presenta la struttura comunale che, da decenni, è uno dei due complessi pubblici ancora operativi nel territorio.

A darne notizia è direttamente il sindaco Gabriele Littera: “Bambini, insegnanti, personale e collaboratori torneranno sabato 7 gennaio nella sede storica della scuola dell’infanzia di via Lucania, dopo alcuni mesi di ospitalità presso il plesso della scuola primaria di via Sicilia.

Si sono infatti conclusi il mese scorso i lavori di rifacimento dei servizi igienici di tutto lo stabile e di adeguamento della pavimentazione, appaltati a maggio scorso e avviati a luglio per un importo poco superiore a 100 mila euro.

Una volta terminati i lavori è stata predisposta una accurata e profonda pulizia e igienizzazione di tutti i locali così come una completa potatura e pulizia delle aree verdi e aree gioco esterne”.

I ringraziamenti, in questo caso, sono doverosi, una realtà per il paese di cui potrà nuovamente usufruire: “Grazie a tutti per aver contribuito, in particolare all’impresa esecutrice, all’ufficio tecnico e amministrativo del comune e naturalmente a genitori, bimbi e personale dell’Istituto Comprensivo per aver pazientato questi mesi”.