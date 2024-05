Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Serramanna in festa per Sant’Ignazio, migliaia di persone alla prima serata che inaugura un fine settimana di musica, eventi e celebrazioni religiose: ieri ha aperto le danze Murru, alla consolle con l’immancabile remix delle colonne sonore dagli anni’80 sino a oggi, stasera Prezioso e lunedì il tributo a Freddy Mercury. Domani la solenne processione per le vie del centro abitato alla quale parteciperanno numerosi gruppi folk provenienti da tutta l’Isola. E per i più piccoli il luna park: attrattiva con giochi e passatempo nello spazio adiacente alla prima chiesa dedicata al Santo di Laconi.

Si è aperta con il boom di presenze la festa dedicata al Santo tanto amato da tutta la comunità e, come ogni anno, un ricco programma civile accompagna quello religioso: fede, preghiere e incontri si susseguono da giorni. Culmineranno domani con la solenne processione che si svolgerà dopo la messa alle 18,30. La notte, alle 22, il cielo sarà illuminato dallo spettacolo pirotecnico. I festeggiamenti civili, invece, oggi offriranno un tributo agli 883 e si concluderanno con dj Prezioso: un’altra serata in cui la piazza si trasformerà in una pista da ballo. Lunedì sarà il turno dei Radio Queen che riproporranno le indimenticabili canzoni del gruppo reso immortale dalla voce di Freddy Mercury.