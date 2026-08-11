Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 12 agosto.

Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno generalmente deboli o moderati e il mare da quasi calmo a poco mosso.

Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:

A Cagliari farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 26°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti dai quadranti meridionali, moderati al pomeriggio e provenienti dai quadranti occidentali.

Il mare sarà poco mosso.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Sassari farà bel tempo con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 25°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti dai quadranti orientali, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Oristano farà bel tempo con cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 36°C e la minima di 25°C.

I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest.

Il mare sarà quasi calmo.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

A Nuoro farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Non sono previste piogge.

La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 24°C.

I venti saranno deboli al mattino e provenienti dai quadranti orientali, deboli o moderati al pomeriggio e provenienti dai quadranti occidentali.

Si prevede allerta meteo per l’afa.

Ci aspetta pertanto un mercoledì di sole, con venti generalmente deboli o moderati e temperature che raggiungeranno massime di 36°C. Allerta meteo per calore intenso in diverse zone della Sardegna.

Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!

A cura di Claudia Saba