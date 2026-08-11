Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani mercoledì 12 agosto.
Tutta l’isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che determinerà tempo stabile e soleggiato ovunque. I venti saranno generalmente deboli o moderati e il mare da quasi calmo a poco mosso.
Vediamo i dettagli con i dati di 3BMeteo:
A Cagliari farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 26°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti dai quadranti meridionali, moderati al pomeriggio e provenienti dai quadranti occidentali.
Il mare sarà poco mosso.
Si prevede allerta meteo per l’afa.
A Sassari farà bel tempo con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 25°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti dai quadranti orientali, moderati al pomeriggio e provenienti da Nord.
Si prevede allerta meteo per l’afa.
A Oristano farà bel tempo con cieli in prevalenza poco nuvolosi per l’intera giornata. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 36°C e la minima di 25°C.
I venti saranno moderati al mattino e provenienti da Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest.
Il mare sarà quasi calmo.
Si prevede allerta meteo per l’afa.
A Nuoro farà bel tempo con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Non sono previste piogge.
La temperatura massima sarà di 34°C e la minima di 24°C.
I venti saranno deboli al mattino e provenienti dai quadranti orientali, deboli o moderati al pomeriggio e provenienti dai quadranti occidentali.
Si prevede allerta meteo per l’afa.
Ci aspetta pertanto un mercoledì di sole, con venti generalmente deboli o moderati e temperature che raggiungeranno massime di 36°C. Allerta meteo per calore intenso in diverse zone della Sardegna.
Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online!
A cura di Claudia Saba