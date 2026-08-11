“Questa notizia non ci voleva proprio frari… Con i problemi che avevi, non sarebbero dovute andare così le cose.

La giustizia non ti ha tutelato e, purtroppo, molte persone negative che avevi al tuo fianco ci hanno messo il carico.

Sono ancora incredulo.

Avevi ancora un sacco di sogni da realizzare e, invece, sei stato vittima della tua fragilità.

La tua musica rimarrà per sempre e io sono orgoglioso di averti avuto come artista nella mia etichetta discografica. Ciao Maik”.

Nel suo messaggio, Chrisvisione richiama anche il tema della tutela delle persone in condizioni di particolare fragilità, sottolineando come, a suo avviso, la situazione vissuta da Maik avrebbe richiesto maggiore attenzione e protezione.

La vicenda riporta così l’attenzione anche sulle difficoltà che possono affrontare le persone più vulnerabili e sull’importanza di garantire loro adeguati strumenti di sostegno e tutela, soprattutto quando sono già presenti problematiche personali.

La scomparsa di Mr Maik lascia un vuoto nel panorama musicale sardo e tra le persone che lo conoscevano e gli erano vicine. La sua musica e il ricordo di chi ha condiviso con lui un percorso umano e artistico resteranno nel tempo.