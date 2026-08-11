È un appello disperato quello lanciato da Manuel Macario, 20 anni, fratello di Nicolò, 22 anni, entrambi residenti a Decimomannu. Nicolò è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari, dopo un grave incidente stradale avvenuto ad Assemini sabato mattina, mentre stava andando al lavoro. Intorno alle 9 Nicolò era alla guida del suo scooter Honda SH quando si è scontrato con un’auto. La vettura, secondo quanto riferito dalla famiglia, non avrebbe rispettato uno stop, provocando l’impatto.

Da quel momento è iniziata una corsa contro il tempo. Il giovane è stato trasportato al Santissima Trinità, in via Is Mirrionis, dove si trova tuttora ricoverato in Rianimazione. Le sue condizioni sono gravi e, spiega Manuel, Nicolò ha bisogno di trasfusioni di sangue.

Da qui l’appello rivolto alla comunità: “Io e la mia famiglia chiediamo a più persone possibile di andare a donare e aiutare noi e tante altre persone”.

Il gruppo sanguigno di Nicolò è 0 + (positivo), e la famiglia invita a compiere un gesto di solidarietà, contribuendo alla disponibilità di sangue necessaria per le cure del ragazzo e per gli altri pazienti che ne hanno bisogno.

“Per favore, aiutateci”, è il messaggio della famiglia Macario, che in queste ore si stringe attorno a Nicolò e spera nella risposta della comunità.

Per chi intende donare, è importante seguire le indicazioni del servizio trasfusionale e comunicare che la donazione è destinata a Nicolò Macario, così da consentire agli operatori sanitari di indirizzare correttamente la disponibilità. L’appello della famiglia, però, va oltre il caso di Nicolò: donare sangue significa contribuire concretamente alle necessità di tanti pazienti.