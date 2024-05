Ultimo consiglio comunale da record a Monserrato, 12 ore di seduta

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Ultimo consiglio comunale da record, 12 ore di seduta, decine i punti all’ordine del giorno discussi: approvato il maxi progetto che vedrà sorgere un fast food, un bricocenter e un discount, i piani di zona che permetteranno il riscatto dei diritti di proprietà dopo 30 anni di attesa. Spazio agli amici a 4 zampe, diventano cittadini a tutti gli effetti: vietato far del male a tutti gli esseri viventi grazie al regolamento del benessere animale, le ceneri di Fido e Fuffi, inoltre potranno riposare accanto a quelle dei patroni in cimitero. A due settimane dal voto che eleggerà il nuovo sindaco della città, la giornata di ieri è stata caratterizzata dall’ultimo consiglio che ha riunito maggioranza e minoranza: ok per l’immediata esecutività del Piano di riordino urbanistico, Mc Donald’s, C.Fadda e Lidl sorgeranno in via Riu Mortu grazie a un accordo tra pubblico e privati, come già accaduto per la messa a dimora del primo discount presente in città e quasi pronto ad aprire i battenti. La riqualificazione degli spazi dove sorgerà il nuovo polo commerciale sarà curata dai privati, permettendo così, tra l’altro, un risparmio alle casse comunali di circa 1milione e mezzo di euro. Tensione tra le parti in aula presenti, la minoranza è stata più volte richiamata all’ordine dal presidente del consiglio Massidda, ma con 10 voti favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto il punto all’ordine del giorno è stato approvato. Particolare attenzione per la delibera che permetterà di riscattare, se vorranno, l’abitazione dove dimorano decine di cittadini che, legati da una perimetrazione che sconfinava con Cagliari, erano legati alla burocrazia, insormontabile sino a ieri, che impediva di riscattare l’immobile. Ostacolo, non senza un lungo iter complesso e travagliato affrontato, superato e piani di zona approvati. Anche il piano del verde raggiunge il traguardo, piante e alberi verranno meticolosamente censiti e si potrà così studiare la manutenzione da attuare al verde urbano. Un altro punto che da tempo i cittadini attendevano è quello che concerne il regolamento cimiteriale che consentirà agli amici a quattro zampe di poter riposare eternamente assieme alle spoglie mortali dei loro padroni: un’attenzione che si estende al benessere animale e che metterà in campo azioni anche finalizzate alla sensibilizzazione nei confronti di tutte le specie e sanzioni nei confronti di chi maltratta gli animali.