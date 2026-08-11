Tragedia sull’Appennino, a Bosco di Corniglio, in provincia di Parma. Un uomo di 59 anni, padre di due bimbi scout, è morto nel tentativo di salvare un ragazzino di 13 anni precipitato in una scarpata.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi durante un’escursione, quando l’uomo ha cercato di recuperare il ragazzino ed è caduto a sua volta.

Non è al momento chiaro se il 59enne sia morto per i traumi riportati o sia caduto a causa di un malore. Sul posto sono intervenuti la squadra del Soccorso alpino e speleologico stazione Monte Orsaro, l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello, l’elicottero 118 di Parma e l’ambulanza.

Purtroppo ogni tentativo di rianimazione è stato inutile, il 59enne è morto sul colpo.

Il 13enne si trova attualmente ricoverato presso l’Ospedale Maggiore di Parma e fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.

Foto del Soccorso Alpino