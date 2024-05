Serramanna, il trionfo degli incivili: slalom di passeggini e disabili fra le auto in corsa

Serramanna – Il passaggio pedonale occupato dalle vetture in sosta: mamme che spingono passeggini e carrozzine e disabili costretti a camminare in mezzo alle macchine nella centralissima via Roma con il rischio di essere travolti dalle vetture in corsa. Una situazione, purtroppo, che va avanti da anni quella degli spazi riservati ai pedoni utilizzati per parcheggi da chi, incurante della necessità di lasciare libera la via, parcheggia anche per ore oltre la linea bianca che delimita la passerella. Un disagio non indifferente, i pedoni sono costretti a tener dentro la pancia per poter passare tra il muro e le vetture in sosta, peggio, però, per carrozzine e passeggini che, non avendo lo spazio necessario, sono obbligati a dribblare l’ostacolo e transitare in strada. Il traffico, che mai manca nell’importante arteria, una via stretta nonostante il senso unico, dispone di qualche parcheggio autorizzato che, però, non soddisfa la richiesta. Tante le attività commerciali presenti lungo il rettilineo, compresa una farmacia e un ambulatorio medico, per fragili e anziani è dunque indispensabile percorrere un breve tragitto per raggiungere la destinazione desiderata, ma ciò che proprio crea un pericolo è il non rispetto delle semplici norme comportamentali, quelle che si basano sul rispetto altrui. Infatti, in tanti, pur di evitare che qualche automobile in transito possa anche solo sfiorare il proprio mezzo in sosta, invadono il passaggio pedonale quando potrebbero, eventualmente, fermarsi da per pochi minuti a destra dello spazio bianco che delimita la zona pedonale. Ed è così che, anche i giorni scorsi, diversi cittadini si sono lamentati per l’ennesima volta di questo problema generato da chi, anziché preferire di fare due passi a piedi, parcheggia dove proprio non deve.