Capoterra, da parcheggio selvaggio a nuovo parco a Poggio dei Pini

Capoterra – Da area utilizzata come parcheggio selvaggio a parco regolamentato e disciplinato da nuove norme riguardanti la viabilità: a Poggio dei Pini, al parco 27 Luglio 1966, si cambia, installata anche una sbarra automatica alla fine del corridoio per impedire l’accesso alle auto in contromano e le soste non autorizzate. L’appello della Cooperativa: “Chiediamo di rispettare i nuovi segnali e le regole del senso unico e del divieto di sosta. La vostra collaborazione è fondamentale per mantenere l’area sicura e ordinata. Insieme, possiamo rendere la nostra comunità ancora migliore”. Una piccola oasi a due passi dal centro abitato, Poggio dei Pini si è sempre ampiamente distinta per essere una zona residenziale dove, immersi nella natura, poter vivere in serenità. Alcune migliorie sono state apportate dopo il completamento del parco al fine di migliorare l’organizzazione e la sicurezza dello spazio. Queste riguardano la viabilità limitrofe al ristorante e alla pizzeria. Ecco quelle più importanti, come spiega la Cooperativa: “Parcheggio, la strada sterrata dietro le attività commerciali è stata resa a senso unico (dalla strada 2 verso la strada 26) e suddivisa in tre parti. La prima parte (lato Grusap – UTE’) è ora attrezzata come parcheggio aperto a tutti. Zona riservata al Carico e Scarico: la strada si restringe e diventa un corridoio a senso unico, riservato esclusivamente al carico e scarico con divieto di sosta”.

Queste novità “potranno nell’immediato creare qualche disagio o equivoco ma rappresentano l’unico modo per garantire uno standard di sicurezza e ordine in un’area che prima era utilizzata come parcheggio selvaggio”.