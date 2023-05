Selargius, l’autovelox sulla 131 è irregolare: raffica di multe annullate

Ricorsi fatti e vinti. Gli automobilisti continuano a farsi annullare le multe prese dall’autovelox installato tre anni fa sulla 131, a Selargius. Sono nove quelle stracciate solo nelle ultime settimane, con il Comune costretto a creare debiti fuori bilancio per pagare le spese di ogni singolo giudizio. La contestazione è sempre la stessa, cioè la posizione del cartello che avvisa della presenza dell’autovelox. Dopo i primissimi problemi, datati 2020, la situazione sembrava essere tornata alla normalità, ma così non è stato. Il Comune ha provato a difendersi direttamente grazie alla sua maggioranza. Prima dell’approvazione dei debiti fuori bilancio c’è chi ha ricordato che fosse stata la prefettura ad ordinare l’installazione dell’autovelox proprio in quel punto della Statale.

Dalla minoranza hanno replicato ricordando che il punto in cui è installato non sarebbe quello previsto all’inizio. Tutte polemiche che però non portano ad una soluzione definitiva, e altri cittadini potrebbero presto rivolgersi al giudice, sicuri di vincere.