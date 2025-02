Prestava, preparava gli abiti sardi “in modo che gli sposi, i famigliari e tutti i componenti del gruppo fossero sempre perfetti seguendo le tradizioni e le usanze di Selargius” ricorda chi oggi piange per lei. Un male l’ha portata via troppo presto, aveva ancora tanto da dare alla sua comunità, “una persona colta e sempre a disposizione per tutti sebbene il suo stato di salute non fosse buono ma lei era sempre presente”. In suo sostegno, soprattutto nell’ultimo periodo, “c’era suo marito che l’accompagnava e lei, con il gruppo, riusciva sempre a portare tutto a termine. È stata una guerriera e un esempio per tutti noi, lascerà un grosso vuoto nel gruppo ma rimarrà sempre nei nostri cuori”.