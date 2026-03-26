I Vigili del Fuoco del distaccamento di Mandas sono intervenuti questo pomeriggio, intorno alle ore 16, presso l’area industriale di Senorbì per danni causati dalle forti raffiche di vento.

Nello specifico, 11 pannelli fotovoltaici situati sul tetto di una struttura adibita a studio odontoiatrico, sono stati proiettati nel parcheggio antistante causando diversi danni ad alcune autovetture in sosta presenti al momento.

Non sono state coinvolte persone.

I Vigili del Fuoco hanno delimitato l’area e provveduto alla messa in sicurezza dell’impianto nella struttura.

Altri interventi sono stati svolti dalle squadre di pronto intervento della sede centrale dei Vigili del fuoco del Comando di Cagliari e dei distaccamenti provinciali per la caduta di pali dell’illuminazione pubblica e

alberi nelle strade pubbliche dell’hinterland cagliaritano.