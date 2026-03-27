Monserrato dice addio ad un’ altra giovane vita. Se ne è andato prematuramente a causa di una malattia Giuseppe Porcu, grandissimo lavoratore e pescatore esperto. Residente a Pirri, Giuseppe era apprezzato e conosciuto da tutti. Tantissimi i messaggi di cordoglio in queste ore di chi gli ha voluto bene e ora si stringe attorno alla famiglia che deve affrontare questa terribile perdita.

L’ultimo saluto a Giuseppe ci sarà domani, sabato 28 marzo 2026 alle 15 nella parrocchia del Santissimo Redentore a Monserrato.