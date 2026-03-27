Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 2 8 Marzo Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile ovunque . I venti saranno moderat i e il mar e molto moss o. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 7 ° C e la minima di 6 °C. I venti sarann o tesi e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassar i la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 4 °C e la minima di 6 °C. I venti sarann o moderati e provenienti da O vest per tutta la giornat a. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poc o nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 6 ° C e la minima di 5 ° C. I venti saranno moderati e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà moss o . A Nuoro la giornata sarà in prevalenza seren a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 1 4 ° C e la minima di 4 °C. I venti sarann o mo derati e provenienti da Ovest -Nordovest per l'intera giornata. Ci aspetta dunque un sabato in prevalenza seren o o poco nuvoloso , senza piogge, con venti perlopiù moderati e temperature massime in lieve rialzo che raggiungeranno i 17°C , mentre le minime tenderanno ad abbassarsi ulteriormente. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B u on fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba