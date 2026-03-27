Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani sabato 28 Marzo Tutta l'isola sarà abbracciata da un campo di alte pressioni che garantirà tempo stabile ovunque. I venti saranno moderati e il mare molto mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 17°C e la minima di 6°C. I venti saranno tesi e provenienti da Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà poco mosso. Si prevede allerta meteo per il vento. A Sassari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14°C e la minima di 6°C. I venti saranno moderati e provenienti da Ovest per tutta la giornata. A Oristano la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 16°C e la minima di 5°C. I venti saranno moderati e provenienti da Ovest-Nordovest per tutta la giornata. Il mare sarà mosso. A Nuoro la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 14° C e la minima di 4°C. I venti saranno moderati e provenienti da Ovest-Nordovest per l'intera giornata. Ci aspetta dunque un sabato in prevalenza sereno o poco nuvoloso, senza piogge, con venti perlopiù moderati e temperature massime in lieve rialzo che raggiungeranno i 17°C, mentre le minime tenderanno ad abbassarsi ulteriormente. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buon fine settimana e buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba