Ad annunciare l’imminente conclusione dei lavori è l’assessore Gaetano Crocco che prosegue con i progetti e gli obiettivi intrapresi dall’ex assessore al benessere animale Katiuscia Garone. “Stiamo ultimando i lavori di sollevamento della rete e a brevissimo ci sarà l’inaugurazione”. Intanto due esemplari, con le code ben in movimento, hanno testato il parco dedicato a loro: un giro per collaudare il prato, lunghe corse tra panchine e punto ristoro, il luogo è dotato anche di appositi contenitori per riporre i rifiuti che Fido e amici produrranno.