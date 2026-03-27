Si è conclusa con successo l’operazione di individuazione e riparazione del guasto che ha causato l’immissione di acqua potabile nella rete del gas. Attualmente, il gestore della rete del gas sta completando le operazioni di spurgo e bonifica delle condotte per ripristinare la piena erogazione del servizio a tutte le utenze private coinvolte.

Per fronteggiare l’emergenza, Abbanoa ha messo in campo una vera e propria task force dedicata. Negli ultimi 10 giorni, un team composto da tecnici, operatori specializzati e squadre di pronto intervento delle imprese appaltatrici ha presidiato il territorio senza sosta, eseguendo oltre 20 interventi manutentivi mirati e diverse ricerche perdite sistematiche con ausilio di strumentazione geofonica e correlatori.

Le numerose manovre complesse di sezionamento della rete hanno portato ad individuare e isolare il comparto critico localizzando il punto di rottura in via Napoli, ben lontano dall’area nella quale si è manifestato il problema nei giorni scorsi. L’indagine, tra l’altro, ha accertato che il problema è stato originato da un danneggiamento avvenuto durante i precedenti lavori di posa della rete gas e della fibra ottica da parte delle ditte allora incaricate.

In quell’occasione, durante gli scavi era stata danneggiata una tubazione della rete idrica, ma la riparazione da parte dell’impresa che stava realizzando le linee del gas e della fibra ottica, non era stata eseguita in modo non conforme agli standard tecnici: un allaccio in multistrato era stato infatti ripristinato impropriamente con uno spezzone in polietilene e monogiunti non idonei alla pressione nominale. Il cedimento di questa riparazione “precaria” ha causato il foro nella vicina tubazione del gas, provocando l’allagamento della rete.

Le criticità dei giorni scorsi, quindi, non erano dovute a una carenza manutentiva di Abbanoa, ma a un intervento errato di ditte terze (Gas/Fibra) che hanno operato in precedenza sulla sede stradale. Abbanoa è intervenuta come parte attiva e risolutiva con uno sforzo tecnologico e umano notevole.