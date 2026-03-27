Dal Municipio alle scuole, un anno di iniziative nell’80esimo anniversario della Repubblica e dell’esercizio di voto da parte delle donne: azioni diffuse integrate nel calendario condiviso “Feminas”.

Promossa dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dal Dipartimento Pari Opportunità del Governo, arriva anche a Cagliari la campagna nazionale “Contro la violenza sulle donne, mai bandiera bianca”.

Su proposta dell’assessora Giulia Andreozzi, il Comune aderisce all’iniziativa nazionale di sensibilizzazione, informazione, comunicazione contro la violenza maschile sulle donne, il messaggio in un richiamo costante e condiviso: la campagna durerà per tutto il 2026, nell’anno delle celebrazioni per l’ottantesimo anniversario della Repubblica e dell’esercizio di voto da parte delle donne.

L’obiettivo della campagna è quello di testimoniare che le istituzioni non arretrano né si arrenderono di fronte alla violenza sulle donne: il simbolo è una bandiera che sarà posizionata in Municipio, a rappresentare identità, presenza e impegno pubblico. Dal Palazzo alla città, vista la coincidenza con le iniziative che il Comune e numerose associazioni stanno portando avanti con il calendario condiviso “Feminas”, attraverso il coinvolgimento in primo luogo degli alunni e degli studenti delle scuole cittadine.

Anci ha realizzato, tramite AnciComunicare, l’identità grafica della campagna di comunicazione, mettendola a disposizione per tutti i Comuni aderenti: il colore individuato è il rosso/arancione dell’Obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, quello di raggiungere l’uguaglianza di genere e l’autodeterminazione di tutte le donne e le ragazze: tra le altre iniziative, prevista la realizzazione di bandiere e gadget (t-shirt, shopper, bandane) per consentire una circolazione capillare del messaggio, rafforzandone la componente culturale e la diffusione in città