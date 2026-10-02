Venerdì di disagi per trasporti, scuola e sanità indetto per trasporti, scuola e sanità per trasporti, scuola e sanità dalle Confederazione sindacale lavoratori europei (Csle) con l’adesione del sindacato Fi-SI.

Una protesta che vuole mettere in luce i gravi problemi causati dal caro vita a causa degli aumenti dei prezzi carburanti e dei generi di prima necessità, a fronte invece di stipendi che restano fermi.

Allo sciopero hanno aderito quindi molti settori diversi ma uniti dallo scopo: dai metalmeccanici al personale docente fino ai dipendenti del trasporto pubblico. Le richieste sono semplici: si chiede alle istituzioni una politica che possa mirare a tutelare le fasce più colpite dai rincari e che allo stesso tempo si pensi ad una reale crescita di tutti i settori del Paese.

Nel mese di ottobre saranno altre due le giornate da bollino nero: quella del 16, in cui sciopereranno personale docente e Ata e quella del 30, che riguarderà tutte le categorie tranne quella dei trasporti.

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