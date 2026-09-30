L’Italia proroga per la terza volta di altri 15 giorni lo stop al trattato di Schengen con la Spagna. Una decisione presa dal Ministro dell’ Interno Matteo Piantedosi dopo il colloquio di questa mattina con il Comitato di analisi per l’immigrazione e la sicurezza delle frontiere.
Una scelta che deriva “dall’attuale situazione nell’exclave spagnola di Ceuta e, in particolare, il permanere delle criticità già riscontrate”.
Permangono i controlli alle frontiere aeree e marittime, quindi, per tutti coloro che provengono dalla Spagna almeno fino al momento in cui la situazione non verrà ritenuta esente dalla criticità attualmente riscontrate.