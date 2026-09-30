Ci sono personaggi (e voci) che entrano nell’immaginario collettivo per restarci per sempre. È il caso di Peppino Mazzullo, voce storica di Topo Gigio scomparso oggi a 100 anni nella sua casa a Santo Stefano di Briga, frazione di Messina.

Sua la mitica frase “Ma cosa mi dici mai?”, conosciuta in tutto il Mondo esattamente come l’amatissimo topino.

Topo Gigio, ideato da Maria Perego, ha duettato e interagito con le star più importanti della televisione italiana e non solo: basti pensare a Raffaella Carrà e Pippo Baudo, fino allo showman americano Ed Sullivan.

“Messina saluta un suo figlio illustre, un grande artista e una persona che ha saputo lasciare un patrimonio umano e culturale destinato a rimanere nel tempo – le parole commosse del sindaco di Messina, Federico Basile –. Con il suo talento, ha scritto una pagina importante della cultura e dell’immaginario italiano. Con la sua voce, la sua sensibilità e la sua professionalità ha portato il nome di Messina in tutta Italia, entrando nel cuore e nella memoria di intere generazioni. Il legame con la sua città è sempre rimasto profondo e autentico. Alla sua famiglia e a tutti coloro che gli hanno voluto bene rivolgo il mio più sincero e sentito cordoglio. Buon viaggio, Maestro”.

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