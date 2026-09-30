Momenti di panico questa mattina in un liceo di Ferrara. Un studente di 15 anni è stato aggredito con un coltello nei bagni dell’istituto da un ragazzo poco più grande Come riportato da Il Resto del Carlino, l’aggressore non è un allievo dell’istituto. Il 15enne infatti sostiene di non aver mai visto prima quel ragazzo

“Era lì – racconta il ragazzino al Carlino all’uscita dall’ospedale Sant’Anna con i genitori -, fermo e appoggiato al muro”.

“Mi ha spinto contro la parete”, dice ancora il giovanissimo, “Con una mano mi teneva fermo e poi ha cercato di accoltellarmi con fendenti che partivano dal basso. Sono riuscito a fermare i colpi. Non so come ho fatto, ma ho evitato il peggio. Voleva accoltellarmi al torace e alla pancia”.

Dopo qualche ora il responsabile è stato individuato: si tratta di un 20enne, sempre di Ferrara, che si sarebbe quindi introdotto di nascosto nell’istituto. Il giovane si trova attualmente piantonato nel reparto di Diagnosi e cura del Sant’Anna.