Campo largo nella bufera dopo il voto segreto che ha mandato sotto la maggioranza su un provvedimento dell’assessora del Lavoro Desirè Manca. La bocciatura in consiglio regionale apre una nuova frattura nel centrosinistra sardo e alimenta lo scontro politico, con il centrodestra all’attacco e il Movimento 5 Stelle schierato a difesa dell’esponente della Giunta Todde.

A puntare il dito contro la maggioranza è il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Fausto Piga. “I numeri raccontano di una coalizione in frantumi con almeno 10 franchi tiratori in Aula, una cifra superiore agli stessi esponenti di Pd e Progressisti presenti”, sostiene il consigliere. “Difficile pensare al solito tira e molla tra democratici e Cinque Stelle: questo voto nasconde ben altro”.

Piga arriva a ipotizzare un coinvolgimento dei vertici della maggioranza e richiama le tensioni, già evocate in passato e sempre smentite dalle dirette interessate, tra la presidente della Regione Alessandra Todde e Manca. “Queste dinamiche non avvengono mai all’insaputa dei vertici. E se a coordinare i cecchini parlamentari fosse stata la stessa presidente Todde?”, afferma il consigliere di FdI. Secondo Piga, il voto potrebbe essere stato “l’occasione perfetta per impallinare Desirè Manca, il suo alter ego politico, ovvero l’assessore più ingombrante e capace di oscurare la governatrice”.

Un’ipotesi che, secondo l’esponente dell’opposizione, renderebbe ancora più grave la situazione politica. “Non saremmo solo davanti a un Campo largo diventato un campo di battaglia, ma a un dualismo distruttivo in cui Todde e Manca si fanno la guerra sulla pelle dei sardi”, sostiene Piga, che parla di una maggioranza condizionata da “correnti, personalismi e faide”.

Il vicecapogruppo di FdI allarga quindi la critica all’azione della Giunta, accusandola di aver “buttato al vento metà legislatura” e di aver “sperperato i 2,5 miliardi della vertenza entrate senza risolvere le emergenze dell’Isola”. Nel mirino anche il Defr, definito “privo di visione”. “Politicamente la legislatura è finita: se la Todde non ha combinato nulla di concreto finora, non ci riuscirà più”, afferma Piga. “Tirare a campare servirà solo a salvare la poltrona, non la Sardegna. Tragga lei le conclusioni in un sussulto d’orgoglio”.

Nel frattempo il Movimento 5 Stelle blinda Manca e rivendica i risultati della Giunta sul fronte del lavoro. “In Sardegna diminuiscono i Neet, aumentano i contratti stabili e diminuisce la precarietà. In Sardegna si investe sui giovani, sulla formazione e sul lavoro di qualità”, dichiara il senatore e vicepresidente del M5S Ettore Licheri. “La crescita dell’occupazione è un dato di fatto: gli occupati erano circa 577mila nel 2023, sono saliti a 592mila nel 2024 e hanno toccato quota 598mila nel 2025. In due anni l’Isola ha guadagnato un risultato di cui tutti dobbiamo essere orgogliosi”.

Licheri definisce “grave” quanto accaduto in Aula e sottolinea la richiesta del M5S di convocare un vertice di maggioranza. “Chi ha deciso di colpire l’assessora Desirè Manca, appostato nell’ombra del voto segreto, non ha danneggiato una singola persona ma ha colpito alle spalle tutta la maggioranza”, afferma.

Secondo il senatore pentastellato, il voto sarebbe la conseguenza delle tensioni attorno all’assessora e all’operato della Giunta. “È evidente quanto l’assessora Manca continui a dare fastidio – rea di essere capace, abile, determinata e, soprattutto, donna -, come continua a dare fastidio il lavoro della Giunta Todde”, sostiene Licheri.

Quindi l’appello rivolto a chi, secondo il senatore, avrebbe contribuito a far saltare il provvedimento: “Questi politicanti, coraggiosi nell’agguato, lascino lavorare chi sa lavorare: perché i cittadini sardi hanno bisogno di chi li tuteli e non di chi pensa ai propri interessi personali”, conclude.