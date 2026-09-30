Si è spezzata a soli 21 anni la vita del giovanissimo polacco Jakub Wiatr, precipitato per 15 metri in uno stretto cavedio tra il muro di un parcheggio ai piedi del Bosco Verticale e la scalinata a piazza Gae Aulenti davanti alla stazione Garibaldi a Milano.

Secondo quanto ricostruito il 21enne aveva passato la notte fra lunedì 28 e martedì 29 settembre nella discoteca JustMe di Parco Sempione in compagnia di alcuni amici.

Dalle 3 di quella notte, però, non si sono più avute notizie di Jakub: tantissimi gli appelli da parte di amici e parenti per ritrovarlo, grazie anche all’aiuto di Penelope Lombardia. Questa mattina, purtroppo, il tragico ritrovamento da parte di alcuni turisti.

Da quanto emerso anche dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona il giovane potrebbe aver tentato di scavalcare una ringhiera per poi precipitare accidentalmente a seguito del cedimento di un corrimano.

Un dramma che lascia nella disperazione la famiglia e gli amici del giovane che aveva ancora tutta la vita davanti.