Terribile incidente aereo a Nazca, in Perù. Come riporta La Vanguardia, aereo è precipitato a Pueblo Viejo. Secondo quanto riferito dai media locali il volo Aerodiana era quasi in fase d’atterraggio quando è caduto aeroporto Maria Reiche. Al momento dello schianto, il veivolo ha preso immediatamente fuoco.

Il bilancio della tragedia è pesantissimo: sono morte 13 persone, di ciò 7 italiani. L’ambasciata italiana si sta occupando di tutte le procedure del caso e di conoscere l’identità delle vittime italiane. I corpi saranno tutti sottoposti ad autopsia.

Foto la prima pagina del quotidiano peruviano online ‘El Comercio’