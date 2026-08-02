Provengono tutte dalla zona di Monza- Brianza le vittime italiane del terribile incidente aereo avvenuto a Nazca, in Perù. A comunicare i nomi delle 13 vittime la radio locale radio Rpp.

Si tratta di Elena Sala e il marito Massimo Angelucci, entrambi di 58 anni , e il figlio Lorenzo di 24 anni, residenti a Seregno. Con loro una famiglia di amici sempre di Monza: Paolo Gianturco, 59 anni, Cristina Maria Bianco, 57, e i figli Pietro di 18 anni, e Matteo di 24.

Le altre vittime sono i tedeschi Andreas Hofmann (78 anni) e Gertrud Maria Hofmann (77 anni) e gli spagnoli Alfredo Aviles Muñoyerro (52 anni) e Ana Isabel Sánchez Muñoz (52 anni) e due membri dell’equipaggio peruviani: Americo Alejandro Salazar Cuellar e il copilota come Irenka Del Carpio Guanilo.

Secondo quanto ricostruito il veicolo stava ritentando all’aeroporto Maria Reiche al momento del drammatico schianto. Dopo l’impatto l’aereo ha preso fuoco: per i soccorritori intervenuti sul posto non è stato possibile fare nulla per aiutare le vittime.

La Procura peruviana ha aperto un’inchiesta sulla vicenda.

Foto del nostro partner QN.